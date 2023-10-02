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11:34, 2 октября 2023Россия

Россиянка дала ребенку покурить вейп и попала на видео

Жительница Воронежа на видео дала попробовать вейп маленькому ребенку

Жительница Воронежа дала маленькому ребенку покурить электронную сигарету и записала это на видео. Соответствующий ролик появился в одной из групп во «ВКонтакте».

На запись попал момент, когда девушка дает малышу вейп и объясняет, как его использовать. Девочка затягивается и начинает кашлять. Снимает процесс, предположительно, подруга россиянки. Вероятно, на обнародованных кадрах школьницы.

Следственный комитет по факту случившегося организовал процессуальную проверку.

В конце апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что закон направлен на защиту здоровья молодежи.

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    Евгения Куликова
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