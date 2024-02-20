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18:10, 20 февраля 2024Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость летнего отдыха в одной пляжной стране Европы

АТОР: россиянам предложили скидки до 30 процентов на отдых в Черногории

Фото: Faruk Kaymak / Unsplash

Российским туристам предложили скидки до 30 процентов на летний отдых на курортах Черногории. Стоимость туров в эту пляжную страну Европы раскрыли специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в рамках программы раннего бронирования можно найти отели со скидками от 10 до 30 процентов от базовых летних цен. К примеру, «Пакс» предлагает пакетный тур на семь ночей с проживанием в трехзвездочной гостинице Apartment Kralj от 179 тысяч рублей на двоих. Путевка в отель Aquarius у этого же туроператора обойдется от 205,7 тысячи рублей.

У «Интуриста» есть предложение на восемь ночей с размещением в апартаментах от 198,4 тысячи рублей. А у «Русского экспресса» можно найти семидневный тур от 100 тысяч рублей.

Ранее премьер-министр Черногории Милойко Спайич объявил, что количество российских туристов в стране сократилось. Сейчас доля путешественников из России в Черногории составляет семь-восемь процентов от общего въездного потока.

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      Зарина Дзагоева
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