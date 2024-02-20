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14:25, 20 февраля 2024Путешествия

Россияне массово устремились в один зарубежный город в День защитника Отечества

OneTwoTrip: 12,4 процента туристов поедут в Стамбул в День защитника Отечества

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россияне массово устремились в Стамбул на выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые попали в распоряжение «Известий».

Аналитики отметили, что именно Стамбул оказался самым востребованным зарубежным городом в февральские праздники: туда поедут 12,4 процента туристов. На втором месте расположился Дубай, куда отправятся 8,1 процента, на третьем — Минск (5,7 процента), на четвертом — Бангкок (4,8 процента). Замыкает пятерку лидеров Милан (2,9 процента).

Специалисты также пришли к выводу, что большинство соотечественников, а именно 53 процента, останутся отмечать праздник в России. Самым популярным внутренним направлением для поездки на долгие выходные оказался Санкт-Петербург. «На Северную столицу приходится 20,8 процента отельных бронирований», — говорится в сообщении.

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Следом идет Москва (14,6 процента заказов), на третьей строчке оказался Сочи — его доля составляет 10,2 процента. В пятерку востребованных отечественных городов вошли Казань (4,9 процента) и Нижний Новгород (3,2 процента).

Ранее в феврале российским туристам раскрыли стоимость отдыха в отелях высокого уровня популярных курортов Краснодарского края в мае 2024 года. По данным АТОР, недельный отдых в таких пятизвездочных отелях Сочи, как Swissotel Resort Sochi Kamelia, «Арфа Парк Отель» и «Одиссея Wellness Resort», обойдется россиянам от 125 до 350 тысяч рублей на двоих.

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      Фариза Бацазова
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