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06:08, 20 февраля 2024Среда обитания

Россияне назвали главный источник беспорядка в доме

Главным источником беспорядка в доме россияне назвали других членов семьи

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Главным источником беспорядка в доме большинство россиян считают других членов семьи — этот вариант назвали 39 процентов опрошенных. Такие данные приводят аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» в своем исследовании, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Около 27 процентов респондентов убеждены, что прибирать чаще всего приходится после детей, а 20 процентов считают основным источником беспорядка самих себя. Еще 15 процентов заявили, что очень часто делать уборку приходится при наличии домашних животных.

43 процента россиян убирают в доме стабильно раз в неделю, 13 процентов — три-четыре раза в неделю, а еще 13 процентов — через день. Каждый десятый (11 процентов) признался, что делает уборку нерегулярно. При этом генеральную уборку большинство россиян (30 процентов) проводят не чаще раза в год. 19 процентов опрошенных занимаются ею два-три раза в полгода, 18 процентов — раз в полгода. Только 13 процентов респондентов делают генеральную уборку два-три раза в месяц.

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Большинству россиян с генеральной уборкой помогают члены семьи (62 процента), но некоторые делают это одни (38 процентов). В этот процесс обычно входят влажная уборка пола и поверхностей (57 процентов), чистка сантехники (44 процента), разборка одежды (40 процентов), мытье окон (39 процентов), разборка холодильника (36 процентов) и кладовых (18 процентов). Реже всего участники опроса во время уборки чистят трубы (9 процентов) и разбирают декор для интерьера (8 процентов).

Около 45 процентов опрошенных убеждены, что не справляются со всеми этапами уборки и делают это недостаточно качественно — именно поэтому они вызывают клининг. Каждый десятый респондент пользуется услугами клининга хотя бы раз в месяц, девять процентов делают это раз в неделю и семь процентов — раз в год.

Ранее эксперты призвали чаще стирать шторы — более, чем один раз в год. Специалисты отметили, что грязные шторы испортят эффект от уборки, даже если в квартире будет идеальная чистота.

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      Нина Ташевская
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