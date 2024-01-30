Эксперты призвали чаще стирать шторы

«БелНовости»: стирать шторы необходимо чаще раза в год

Шторы рекомендуется стирать чаще раза в год. Таким советом для занимающихся уборкой поделились эксперты «БелНовостей».

Они отметили, что грязные шторы испортят эффект от уборки, даже если в квартире будет идеальная чистота. Также эксперты посоветовали стирать кухонные полотенца не по расписанию, а каждый раз, когда те промокнут или испачкаются.

Кроме того, специалисты напомнили — мыть тарелки нужно не только с лицевой стороны. Из-за неаккуратной мойки на тыльной стороне часто появляется жир, который при скапливании превращается в липкий налет.

Ранее эксперты указали, что установка холодильника вплотную к стене может привести к его поломке. Такое расположение препятствует циркуляции воздуха вокруг прибора и приводит к усиленной нагрузке на компрессор, из-за чего детали холодильника изнашиваются быстрее. Минимальное расстояние между холодильником и стеной должно составлять пять сантиметров.