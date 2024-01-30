Названа приводящая к поломке холодильника ошибка

«БелНовости»: установка холодильника вплотную к стене приведет к поломке

Установка холодильника вплотную к стене может вызвать поломку агрегата. Популярную ошибку при размещении техники назвали «БелНовости».

Такое расположение препятствует циркуляции воздуха вокруг прибора и приводит к усиленной нагрузке на компрессор. Из-за этого детали холодильника изнашиваются быстрее.

Минимальный зазор между стеной и задней частью холодильника, а также по бокам устройства должен составлять пять сантиметров. При соблюдении этих условий техника долго не выйдет из строя.

Ранее эксперты Роскачества сообщили о результатах замеров излучения, исходящего от микроволновки. Пищевая ценность еды, приготовленной в ней, оказалась не меньше, чем у сделанной на плите, а электромагнитные волны — не вреднее частот мобильной связи.