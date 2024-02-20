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12:38, 20 февраля 2024Среда обитания

Россияне отвернулись от одного способа покупки квартир

Россияне стали реже покупать квартиры за наличные деньги

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россияне отвернулись от покупки квартир за наличные деньги — доля приобретенного этим способом жилья сократилась в 2023 году на четыре процентных пункта, до 20 процентов. Такие данные приводит инвестиционная компания на рынке недвижимости «Флип» в своем исследовании, пишет РИА Новости.

По данным специалистов, только каждая пятая квартира (20 процентов) в 2023 году была приобретена без привлечения ипотеки. «Стоит отметить, что годом ранее их доля была на 4 процентных пункта выше и достигала 24 процентов», — рассказали аналитики.

Гендиректор «Флипа» Евгений Шавнев объясняет такую динамику ростом цен на квартиры — они увеличились на 5-15 процентов в зависимости от региона. Кроме того, у 90 процентов россиян не хватает своих средств для покупки недвижимости.

В компании отметили, что средняя стоимость купленной за наличные деньги квартиры в 2023 году достигла 11,5 миллиона рублей, а средний размер ипотечного кредита — 4 миллионов рублей при первоначальном взносе 30 процентов. Средняя стоимость купленной в кредит квартиры оказалась пределах 5-5,5 миллиона рублей, заключили эксперты.

Ранее эксперты предсказали, что в 2024 году россияне отвернутся от ипотеки — количество новых жилищных кредитов в России может упасть до 1,4 миллиона. К этому приведет повышение ставок по жилищным займам.

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      Нина Ташевская
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