Россияне отвернутся от ипотеки

«ДОМ.РФ»: в 2024 году объем выдачи ипотеки в России упадет на 50 %

В 2024 году количество новых жилищных кредитов в России упадет до 1,4 миллиона. Повышенные ставки вынудят население отвернуться от рыночной ипотеки, прогнозирует эксперты аналитического центра ДОМ.РФ, передает ТАСС.

Показатели опустятся на 30-45 процентов. Объем выдачи ипотеки, по данным компании, сократится на 36-50 процентов — до 3,9-5 триллионов рублей. За январь, по подсчетам ДОМ.РФ, уровень выдачи снизился на 7 процентов, до 262 миллиардов рублей (71 тысяча кредитов).

Падение интереса россиян к жилищным ссудам спровоцировали новые условия получения льготной ипотеки и закрытие ряда госпрограмм, пояснили аналитики. При этом, как отмечается, снижение произошло за счет рыночных программ. Спрос на льготную ипотеку только вырос — на 32 процента за январь и на 38 процентов за год. Введение банковских комиссий для застройщиков привело к перетоку спроса в другие финорганизации, которые отказались от субсидированной ставки.

Ранее эксперты организации предрекли минимальный рост стоимости недвижимости в 2024 году. Ожидается, что новостройки в России почти не вырастут в цене, а готовое жилье подешевеет. Квартиры, по прогнозам специалистов, станут доступнее для населения при условии сохранения роста заработных плат.