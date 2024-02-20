Россияне устроили массовую драку в торговом центре из-за пролитого напитка

В Екатеринбурге в ТЦ произошла массовая драка из-за пролитого напитка

Посетители екатеринбургского торгового центра «Мегаполис» устроили массовую драку из-за случайно пролитого напитка. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 19 февраля. По одной из версий, девушка нечаянно пролила напиток на мужчину на эскалаторе, после чего тот набросился на нее с кулаками. Затем за нее вступился ее спутник, и конфликт продолжился на улице, где его избивали несколько мужчин. При этом охранник наблюдал за происходящим, не пытаясь вмешаться.

При этом некоторые очевидцы утверждают, что конфликт спровоцировали сами пострадавшие. На место происшествия приехали правоохранительные органы, девушку и ее спутника доставили в больницу.

Ранее жители Златоуста устроили массовую драку на Всероссийской спартакиаде из-за биатлона. Предположительно, потасовка началась из-за того, что болельщик громко радовался победе биатлонистов с Ямала, что возмутило фаната свердловских спортсменов.