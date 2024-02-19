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12:12, 19 февраля 2024Россия

Россияне устроили массовую драку на спартакиаде из-за биатлона

Жители Златоуста устроили массовую драку на спартакиаде из-за биатлона

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жители Златоуста устроили массовую драку на Всероссийской спартакиаде из-за биатлона. Об этом сообщил «Подъем».

Предположительно, конфликт начался из-за того, что болельщик громко радовался победе биатлонистов из Ямала, это возмутило фаната свердловских спортсменов. По другой версии, мужчины не поделили дорогу при выходе со стадиона и решили разобраться друг с другом.

В оргкомитете соревнований изданию рассказали, что повздорившие разошлись мирно.

«Никаких заявлений, видимо, просто на эмоциях были. Вообще спартакиада у нас прошла просто на высочайшем уровне, все трибуны были забиты, народ доволен. Во многих городах соревнования такого уровня никогда не принимали», — заметили организаторы.

Ранее сообщалось, что трое подростков и пятеро мужчин устроили драку возле торгово-развлекательного центра в Санкт-Петербурге.

Мать одного из пострадавших несовершеннолетних разъяснила, что к компании ее сына сначала подошел подросток лет 14 с ножом и начал высказывать угрозы.

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      Анна Щербакова
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