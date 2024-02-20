Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:02, 20 февраля 2024Среда обитания

Россиянин отсудил 100 тысяч рублей за скользкое крыльцо

Житель Вологды отсудил 100 тысяч рублей за скользкое крыльцо

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Житель Вологды отсудил 100 тысяч рублей у управляющей компании (УК) и подрядчика за скользкое крыльцо. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В декабре 2021 года россиянин, работающий фельдшером, поскользнулся на крыльце, когда выходил из дома пациента, упал и получил травмы средней тяжести. Работодатель зафиксировал их и составил акт, в котором указал, что причиной произошедшего стало ненадлежащее содержание УК и подрядчиком мест общего пользования дома.

После проведения проверки прокуратура направила иск в суд с требованием возместить пострадавшему вологжанину моральный вред. Суд частично его удовлетворил и постановил взыскать с ответчиков 100 тысяч рублей — по 50 тысяч с каждого из них. В данный момент компенсация в пользу пострадавшего выплачена в полном объеме.

Ранее стало известно, что жительница Омской области выпрыгнула из электрички и получила 300 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Абсолютно хамские обвинения». Кремль ответил на слова вдовы Навального

      Эндокринолог назвала причины хронической усталости

      Брата Алексея Навального переобъявили в розыск в России

      ЮАР обвинила Израиль в апартеиде

      Немцы высказались о возможности появления ядерного оружия у Германии

      Магазинам в России разрешат отдавать на фудшеринг только один процент продуктов

      Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Как лидер Северной Кореи отозвался о премиальной машине?

      Книгу «Мастер и Маргарита» выставили на продажу за миллионы рублей

      В российском городе машины примерзли к дороге из-за прорыва трубы

      Пассажирка самолета возмутилась одним поступком попутчицы и вызвала споры в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше