Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:07, 20 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин пойдет под суд за совершенную 25 лет назад расправу над семьей

В Красноярске осудят мужчину за убийство семьи 25 лет назад

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя, который расправился с семьей 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Под тяжестью предъявленных следствием улик мужчина полностью признал вину, подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего и показал место сокрытия тел. Его дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передаче в суд для рассмотрения по существу.

Утром 1 июня 1998 года в полицию сообщили о пропаже 36-летнего мужчины, его 31-летней супруги и их пятилетней дочери. У них в квартире силовики обнаружили следы крови, волочения тел, гильзы и пули от огнестрельного оружия, свидетельствующие о вероятной расправе над всеми членами семьи. Тогда следователи возбудили дело, но виновного не нашли.

Обвиняемого задержали только в 2023 году. По версии следствия, в 1998 году он взял в долг у главы этого семейства 20 миллионов (неденоминированных) рублей, однако возвращать их не захотел. Тогда он, вооружившись обрезом охотничьего ружья, переделанным под стрельбу боевыми патронами и газовым пистолетом, пришел домой к знакомому и несколько раз выстрелил в главу семейства, его супругу и их малолетнюю дочь. Тела он закопал на дачном участке тестя.

Ранее стало известно, что в Мурманске суд рассмотрит дело 60-летнего мужчины, совершившего расправу над пенсионеркой 24 года назад.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы же всего боялись». В Авдеевке обрадовались приходу российских солдат

      Россия предупредила о возможной попытке США заблокировать резолюцию ООН по Газе

      Россиянин пойдет под суд за совершенную 25 лет назад расправу над семьей

      23-летняя девушка забеременела от 49-летнего отца лучшей подруги

      Женщина пожаловалась на плохую доставку и столкнулась с неожиданной реакцией

      Раскрыт урон Израиля от войны с ХАМАС

      Россиянка на три дня оказалась зажата между двумя плитами в подвале дома

      Военных прокуроров попросили проверить чиновника МЧС после начала дела о хищении

      Ученые заявили об уменьшении мозга из-за революционных лекарств от Альцгеймера

      В Совфеде предложили вернуть в УК сталинскую статью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше