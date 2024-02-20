Россиянин пойдет под суд за совершенную 25 лет назад расправу над семьей

В Красноярске осудят мужчину за убийство семьи 25 лет назад

В Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя, который расправился с семьей 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Под тяжестью предъявленных следствием улик мужчина полностью признал вину, подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего и показал место сокрытия тел. Его дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передаче в суд для рассмотрения по существу.

Утром 1 июня 1998 года в полицию сообщили о пропаже 36-летнего мужчины, его 31-летней супруги и их пятилетней дочери. У них в квартире силовики обнаружили следы крови, волочения тел, гильзы и пули от огнестрельного оружия, свидетельствующие о вероятной расправе над всеми членами семьи. Тогда следователи возбудили дело, но виновного не нашли.

Обвиняемого задержали только в 2023 году. По версии следствия, в 1998 году он взял в долг у главы этого семейства 20 миллионов (неденоминированных) рублей, однако возвращать их не захотел. Тогда он, вооружившись обрезом охотничьего ружья, переделанным под стрельбу боевыми патронами и газовым пистолетом, пришел домой к знакомому и несколько раз выстрелил в главу семейства, его супругу и их малолетнюю дочь. Тела он закопал на дачном участке тестя.

Ранее стало известно, что в Мурманске суд рассмотрит дело 60-летнего мужчины, совершившего расправу над пенсионеркой 24 года назад.