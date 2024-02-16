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07:29, 16 февраля 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за совершенную 24 года назад расправу над пенсионеркой

В Мурманске будут судить мужчину, зарезавшего в 2000 году пенсионерку ради денег

Фото: Pogiba Aleksandra / Globallookpress.com

В Мурманске суд рассмотрит дело 60-летнего мужчины, совершившего расправу над пенсионеркой 24 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в феврале 2000 года обвиняемый проник в квартиру потерпевшей на Кольском проспекте. Он хотел похитить ценности. Фигурант избил пожилую женщину, а затем забрал деньги из ее жилища. Перед уходом он несколько раз ударил россиянку ножом, она не выжила.

Установить личность преступника в тот момент не удалось. Однако в 2023 году полицейские и следователи установили причастность обвиняемого. Он уже признал вину.

Ранее стало известно, что в Мурманске задержали мужчину, вонзившего нож в грудь другу.

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      Екатерина Кашурникова
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