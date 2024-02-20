Россиянин выпил и повредил более 25 машин в своем дворе

В Химках пьяный мужчина повредил более 25 покрышек припаркованных автомобилей

В подмосковных Химках полиция задержала 28-летнего местного жителя, который выпил и повредил более 25 покрышек припаркованных в его дворе автомобилей. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 167 («Умышленные повреждение имущества») УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, пьяный задержанный во дворе своего дома на улице Панфилова города Химки порезал ножом более 25 покрышек припаркованных машин. С заявлением в полицию обратились 19 пострадавших.

Ранее сотрудники полиции города Камышина Волгоградской области задержали 42-летнего мужчину, повредившего 19 автомобилей во дворе многоквартирного дома.