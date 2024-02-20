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09:23, 20 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин выпил и расправился с сожительницей при помощи кухонного ножа

В Мурманской области суд приговорил мужчину к 10 годам за убийство сожительницы

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Мурманской области суд приговорил местного жителя к 10 годам колонии строгого режима за расправу над сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчину признали виновным по статье 105 Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, в сентябре 2023 года подсудимый напился и поссорился с сожительницей. Во время конфликта он ударил женщину кухонным ножом в голову и грудную клетку, чем лишил ее жизни.

Ранее в Новосибирской области суд приговорил 61-летнего местного жителя к 13 с половиной годам лишения свободы за выстрелы в сторону полицейских. В ходе происшествия никто не пострадал.

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