Россиянин выпил и расправился с сожительницей при помощи кухонного ножа

В Мурманской области суд приговорил мужчину к 10 годам за убийство сожительницы

В Мурманской области суд приговорил местного жителя к 10 годам колонии строгого режима за расправу над сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчину признали виновным по статье 105 Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, в сентябре 2023 года подсудимый напился и поссорился с сожительницей. Во время конфликта он ударил женщину кухонным ножом в голову и грудную клетку, чем лишил ее жизни.

Ранее в Новосибирской области суд приговорил 61-летнего местного жителя к 13 с половиной годам лишения свободы за выстрелы в сторону полицейских. В ходе происшествия никто не пострадал.