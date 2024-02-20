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09:13, 20 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин выстрелил в сторону полицейских и получил больше 10 лет в колонии

В Новосибирской области суд приговорил мужчину за выстрелы в сторону полицейских

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Новосибирской области суд приговорил 61-летнего местного жителя к 13 с половиной годам лишения свободы за выстрелы в сторону полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима. Мужчину признали виновным по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») Уголовного кодекса РФ. Решение принято на основании вердикта присяжных заседателей.

По версии следствия, днем 28 марта 2023 года жительница одного из поселков сообщила в дежурную часть, что пьяный сосед ей угрожает. Наряд полиции приехал на вызов и пошел в квартиру, где проживал осужденный. Открыв дверь, мужчина произвел несколько выстрелов, в том числе в сторону прибывших силовиков. В ходе происшествия никто не пострадал.

При задержании мужчина сообщил, что заминировал квартиру, однако приехавшие саперы эту информацию не подтвердили.

Ранее мужчина с ножом напал на двоих сотрудников МВД у здания полиции в Нижнекамске Республики Татарстан.

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