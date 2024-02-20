Россиянин жестоко избил предложившего ему заняться сексом соседа

Екатеринбуржец до смерти избил соседа за предложение заняться сексом

Житель Екатеринбурга жестоко избил соседа, предложившего ему заняться сексом. Об этом рассказал изданию «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Мужчины совместно распивали алкоголь, когда один из них предложил другому заняться сексом. В ответ на это россиянин нанес соседу серию ударов в грудь. Через два часа избитый мужчина начал кричать и просил вызвать ему медиков. К моменту приезда бригады скорой помощи мужчины не стало.

Избившего соседа горожанина подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений. Родственники мужчины отказались сообщить его процессуальный статус, в Следственном комитете также воздержались от комментариев.

Ранее на Урале школьный учитель лишился должности из-за предложения заняться оральным сексом. На видео педагог предлагает водителю автомобиля вступить с ним в однополую связь и обещает, что они оба получат удовольствие. Когда видеозапись увидела директор школы, она отстранила сотрудника от работы с детьми. Мужчина факт домогательств отрицает и планирует обратиться в суд.

