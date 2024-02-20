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12:26, 20 февраля 2024Россия

Россиянин жестоко избил предложившего ему заняться сексом соседа

Екатеринбуржец до смерти избил соседа за предложение заняться сексом

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Житель Екатеринбурга жестоко избил соседа, предложившего ему заняться сексом. Об этом рассказал изданию «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Мужчины совместно распивали алкоголь, когда один из них предложил другому заняться сексом. В ответ на это россиянин нанес соседу серию ударов в грудь. Через два часа избитый мужчина начал кричать и просил вызвать ему медиков. К моменту приезда бригады скорой помощи мужчины не стало.

Избившего соседа горожанина подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений. Родственники мужчины отказались сообщить его процессуальный статус, в Следственном комитете также воздержались от комментариев.

Ранее на Урале школьный учитель лишился должности из-за предложения заняться оральным сексом. На видео педагог предлагает водителю автомобиля вступить с ним в однополую связь и обещает, что они оба получат удовольствие. Когда видеозапись увидела директор школы, она отстранила сотрудника от работы с детьми. Мужчина факт домогательств отрицает и планирует обратиться в суд.

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      Алан Босиков
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