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11:01, 15 февраля 2024Россия

На Урале учитель предложил оральный секс водителю и лишился должности

E1.ru: в Екатеринбурге учитель предложил секс водителю и лишился должности

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Екатеринбурге учитель иностранных языков предложил оральный секс водителю и лишился должности в школе №85. Об этом стало известно уральскому порталу E1.ru.

По сведениям издания, отстранению россиянина предшествовало видео, на котором он якобы предлагал автомобилисту «провести время с кайфом». Водитель от подобного отказался, тогда педагог переключил свое внимание на друга мужчины, который находился в салоне машины.

На протяжении всего видеоролика учитель пытается попасть в авто, но владелец машины не разрешает ему это сделать. Когда кадры были обнародованы в соцсетях, родители были возмущены и рассказали обо всем директору школы. Та отстранила педагога от занятий с последующим увольнением.

В родительском чате она объяснила, что испытывает стыд из-за действий бывшего подчиненного.

Сам педагог в разговоре с E1.ru заявил, что он не домогался мужчины, а видео было вырвано из контекста. «Я планирую идти в суд. Меня временно отстранили на период служебной проверки», — признался он.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае одного из лучших музыкальных педагогов обвинили в развращении 16-летней ученицы.

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      Анна Щербакова
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