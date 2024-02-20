Россиянка побывала в Азербайджане и раскрыла отношение местных к русским

Российская тревел-блогерша побывала в Баку, Азербайджан, и раскрыла истинное отношение местных жителей к русским. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, на улице города ее несколько раз спутали с украинкой. Тем не менее, узнав о ее реальном происхождении, местные искренне радовались и предлагали помощь. Одной из ее новых знакомых оказалась женщина, которая приехала в Баку из маленького азербайджанского города.

«Если что, обращайся к людям, не стесняйся. Мы всегда тут помогаем друг другу. Тем более, что ты из России», — заметила она.

Блогерша добавила, что помощь ближним — часть менталитета граждан страны. «После короткой прогулки по Баку и общения с местными, я поняла, что нас, русских, в Азербайджане любят, и очень хорошо относятся к России», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша перечислила несколько особенностей жизни в Китае, которым завидует. В частности, она призналась, что из-за большого количества камер видеонаблюдения чувствовала себя в безопасности.

