Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:01, 20 февраля 2024Россия

Россиянка на три дня оказалась зажата между двумя плитами в подвале дома

В Сочи девушка на три дня оказалась зажата между двумя плитами в подвале

В Сочи 22-летняя девушка провела три дня между двумя плитами в подвале дома. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

«Местная жительница услышала за стеной женские крики о помощи и спустилась в подвал дома. Как оказалось, пострадавшая упала с чердака и оказалась между двумя стенами в доме», — сообщили в министерстве.

Сотрудники МЧС для спасения заблокированной между плитами девушки демонтировали часть кирпичной кладки. Впоследствии пострадавшую передали врачам, данных о ее состоянии не приводится.

Ранее мужчину задавило бетонной плитой после взрыва в гаражном кооперативе Волгограда. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы, после взрыва пожара не последовало.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия предупредила о возможной попытке США заблокировать резолюцию ООН по Газе

      Россиянин пойдет под суд за совершенную 25 лет назад расправу над семьей

      23-летняя девушка забеременела от 49-летнего отца лучшей подруги

      Женщина пожаловалась на плохую доставку и столкнулась с неожиданной реакцией

      Раскрыт урон Израиля от войны с ХАМАС

      Россиянка на три дня оказалась зажата между двумя плитами в подвале дома

      Военных прокуроров попросили проверить чиновника МЧС после начала дела о хищении

      Ученые заявили об уменьшении мозга из-за революционных лекарств от Альцгеймера

      В Совфеде предложили вернуть в УК сталинскую статью

      Российский адвокат не был допущен к подзащитному и добился извинений через суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше