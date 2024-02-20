Россиянка на три дня оказалась зажата между двумя плитами в подвале дома

В Сочи девушка на три дня оказалась зажата между двумя плитами в подвале

В Сочи 22-летняя девушка провела три дня между двумя плитами в подвале дома. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

«Местная жительница услышала за стеной женские крики о помощи и спустилась в подвал дома. Как оказалось, пострадавшая упала с чердака и оказалась между двумя стенами в доме», — сообщили в министерстве.

Сотрудники МЧС для спасения заблокированной между плитами девушки демонтировали часть кирпичной кладки. Впоследствии пострадавшую передали врачам, данных о ее состоянии не приводится.

Ранее мужчину задавило бетонной плитой после взрыва в гаражном кооперативе Волгограда. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы, после взрыва пожара не последовало.