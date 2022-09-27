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Россиянина насмерть задавило бетонной плитой после взрыва в гаражном кооперативе

В Волгограде при взрыве в гаражном кооперативе человека насмерть задавило бетонной плитой

Кадр: Блокнот Волгоград / YouTube

В гаражном кооперативе «Лада» в Волгограде произошел взрыв, в результате погиб один человек. Об этом сообщили оперативные службы, пишет v1.ru.

Предварительно, кооператив, где произошел взрыв, располагается в поселке Селезневка на улице Привокзальной. Взрыв повредил несколько гаражей, одного человека насмерть задавило бетонной плитой. Сотрудники экстренных служб обнаружили тело погибшего. После взрыва пожара не последовало. На месте происшествия работают следователи.

Ранее в Подмосковье четверо рабочих пострадали при взрыве на химкомбинате. Инцидент произошел при чистке котла на предприятии. Предварительной причиной случившегося названо нарушение технологического процесса.

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Анастасия Шейкина
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