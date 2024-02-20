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16:53, 20 февраля 2024Путешествия

Россиянок заподозрили в занятии проституцией с VIP-клиентами на Шри-Ланке

Лаури Ляэнеметс

Лаури Ляэнеметс. Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Российских туристок заподозрили в занятии проституцией в люксовых отелях Шри-Ланки. Об этом сообщает Daily Mirror.

Уточняется, что благодаря программе безвизового въезда на курорты страны устремилось много путешественников, в том числе из Индии, Китая и России. Часть российских туристов занимается проституцией, чтобы оплачивать свою жизнь. Чаще всего такие случаи происходят в столице пляжного государства — Коломбо.

По данным издания, россиянки обычно имеют дело лишь с VIP- и VVIP-клиентами. Несмотря на это, они получают лишь от 15 тысяч рупий (4,4 тысячи рублей) до 45 тысяч рупий (13,3 тысячи рублей) в час. На некоторых местных сайтах открыто рекламируются их услуги.

Местные власти делают все возможное, что найти и выдворить из страны иностранцев, нарушивших сроки пребывания и занимающихся незаконной деятельностью.

Ранее сообщалось, что сотрудник гостиницы на Шри-Ланке забрался в номер к россиянкам. Он разделся, пока три подруги спали, и занялся онанизмом в их постели.

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      Зарина Дзагоева
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