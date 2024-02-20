Российская школьница получила сотрясение мозга из-за пролитого компота

В Якутии девочка получила сотрясение мозга за пролитый на одноклассника компот

В Ленске Якутии школьница получила сотрясение мозга из-за компота, который она пролила на одноклассника. Об этом сообщила KP.RU.

Как выяснило российское издание, конфликт произошел в школе № 5. По предварительным данным, девятиклассники разругались в столовой. Внезапно девочка схватила стакан с напитком и выплеснула его на юношу. В ответ тот взял ее за шею и жестко бросил на пол.

Директор школы № 5 в Ленске Игорь Бондаренко подтвердил случившееся. По его словам, родители девочки обратились в полицию, полицейские приезжали, составили протокол, опросили свидетелей.

Он подчеркнул, что от занятий пока никого не отстраняли, а пострадавшая девочка находится дома на больничном. Ей диагностировали сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сын полицейского сломал мальчику нос из-за «бабского» рюкзака.