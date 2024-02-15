В российской школе сын полицейского сломал мальчику нос из-за «бабского» рюкзака

В екатеринбургской школе ученик сломал сверстнику нос из-за цвета его рюкзака

В одной из екатеринбургских школ пятиклассник сломал сверстнику нос из-за цвета его рюкзака. Обидчик оказался сыном полицейского, сообщает сетевое издание «Екатеринбург Онлайн».

По словам матери пострадавшего ребенка, все произошло на перемене, когда ее сына остановил незнакомый мальчик из параллельного класса. «Он (...) сказал, что рюкзак бабский, и ударил», — пояснила женщина. При этом школьник говорил, что ему ничего не будет из-за отца-полицейского, утверждает россиянка.

Избитого ребенка доставили в больницу. Помимо сломанного носа, у мальчика сколот зуб. Его мать написала заявление в полицию.

Выяснилось, что отец обидчика действительно служит в органах МВД России, он подтвердил факт драки. Мужчина сообщил, что не знал о причиненных его ребенком травмах мальчику, и заверил, что провел с сыном беседу. Его также вызвали в школу.

Ранее в Омске четверо школьников ударили сверстника головой о трубу. Перед этим его отпинали ногами. Получившего травмы ребенка увезли на автомобиле скорой помощи. Родителей избивших его подростков вызвали на беседу.