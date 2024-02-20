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11:55, 20 февраля 2024Мир

Российских релокантов привлекут к ответственности за провокации на выборах

МИД России: релокантов привлекут к ответственности за провокации на выборах

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Проживающих за рубежом граждан России привлекут к ответственности в случае, если они попытаются совершить провокации во время выборов президента. Об этом сообщил РИА Новости специальный представитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович.

«Если они совершат какие-то проступки, то, конечно, будут привлекаться [к ответственности] в соответствии с российским законодательством», — заявил Аскальдович в ответ на вопрос о возможных провокациях со стороны релокантов в ходе выборов.

Ранее российский посол подчеркнул возможные попытки западных стран помешать россиянам, которые находятся за границей, проголосовать на выборах президента.

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      Лина Пивоварова
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