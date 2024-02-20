Российских релокантов привлекут к ответственности за провокации на выборах

МИД России: релокантов привлекут к ответственности за провокации на выборах

Проживающих за рубежом граждан России привлекут к ответственности в случае, если они попытаются совершить провокации во время выборов президента. Об этом сообщил РИА Новости специальный представитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович.

«Если они совершат какие-то проступки, то, конечно, будут привлекаться [к ответственности] в соответствии с российским законодательством», — заявил Аскальдович в ответ на вопрос о возможных провокациях со стороны релокантов в ходе выборов.

Ранее российский посол подчеркнул возможные попытки западных стран помешать россиянам, которые находятся за границей, проголосовать на выборах президента.