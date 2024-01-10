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18:42, 10 января 2024Мир

МИД России заявил о попытках Запада помешать россиянам проголосовать на выборах

Посол Аскальдович: Запад пытается помешать россиянам проголосовать на выборах

Фото: Общественная палата Российской Федерации / РИА Новости

Запад пытается помешать россиянам проголосовать на президентских выборах за рубежом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович, соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.

«В своем стремлении "нанести поражение" нашей стране они теряют свой "демократический" облик и напрочь забывают о тех ценностях и принципах, о которых так любят рассуждать со всех трибун (...). Западники всеми силами пытаются отнять у россиян возможность реализовать свое право за рубежом», — отметил дипломат.

Аскальдович добавил, что действия западных стран являются проявлением двойных стандартов, так как подобная политика противоречит заявленным ценностям.

Ранее источник в дипломатических кругах рассказал «Ведомостям», что консульства России на территории недружественных стран могут отказаться от открытия избирательных участков для голосования.

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      Максим Габриелян
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