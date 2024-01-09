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12:09, 9 января 2024Россия

Россиянам в 49 странах предложили запретить голосовать на выборах президента

«Ведомости»: в 49 недружественных странах хотят запретить голосовать на выборах

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Консульства России на территории недружественных стран могут отказаться от открытия избирательных участков для голосования на выборах президента. Об этом сообщил «Ведомостям» источник в дипломатических кругах.

В актуальной версии утвержденного правительством России списка указаны 49 таких государств. Речь может идти не обо всех недружественных странах, подчеркнул собеседник издания. Окончательное решение по вопросу еще не принято, продолжаются консультации, добавил он.

По словам другого источника, близкого к МИД России, решение по вопросу голосования в консульских учреждениях будет принято в январе. Запрет голосования может быть введен из-за сокращения числа консульских работников, а также по соображениям безопасности, пояснил источник.

В МИД России сообщили изданию, что министерство изучает ситуацию. «Мы запрашиваем страны на предмет обеспечения безопасности, и по итогам межведомственной проработки будет принято решение о схеме организации голосования за рубежом», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин объявил об участии в выборах 8 декабря.

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      Алан Босиков
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