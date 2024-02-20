Российский адвокат не был допущен к подзащитному и добился извинений через суд

В Петербурге суд обязал полицейских извиниться перед адвокатом

В Петербурге суд обязал полицейских извиниться перед адвокатом Адвокатской палаты Ленинградской области Алексеем Калугиным, которого в 2021 году не допустили к подзащитному в ОВД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Теперь силовики должны в течение двух недель со дня вступления решения в силу в письменном виде принести извинения Калугину.

7 ноября 2021 года сотрудники третьего отдела УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга не допустили адвоката к подзащитному активисту и писателю Андрею Дмитриеву, которого привлекли к административной ответственности после участия в несанкционированной акции. При этом Калугин тогда предъявил ордер, а задержанный сообщил о желании воспользоваться помощью адвоката. Своими действиями силовики лишили россиянина законной возможности на защиту.

Адвокат Александр Чангли заявил «Коммерсанту», что решение можно считать важным для всего юридического сообщества.

Ранее стало известно, что в Тюмени адвокат подозреваемых в избиениях случайных прохожих подростков пригрозил судье и прокурору адом.