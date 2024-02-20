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10:58, 20 февраля 2024Бывший СССР

Российский артиллерист рассказал о попытках ВСУ форсировать Днепр

Российский артиллерист рассказал о попытках ВСУ переправиться через Днепр

Фото: Yan Dorbronosov / Unsplash

Украинские военные продолжают попытки форсировать Днепр, используя, в том числе, резиновые лодки, об этом сообщил командир гаубичной артиллерийской батареи с позывным «Артист», его слова передает РИА Новости.

По его словам, участки реки, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются использовать для переправления, находятся полностью под огневым контролем российской артиллерии.

«Работаем по правому берегу Днепра, наносим огневое поражение по живой силе противника и предотвращаем погрузку на плавсредства личного состава, недопущение им начала движения», — рассказал артиллерист, также отметив преимущества работы крупнокалиберных орудий из-за площади разлета осколков.

Также, по его словам, артиллерия дежурит и работает вне зависимости от времени суток.

Ранее об успешном уничтожении плавсредств ВСУ на Днепре в Херсонской области поведало Министерство обороны России. БПЛА используются подразделением беспилотной авиации Воздушно-десантных войск группировки войск «Днепр».

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      Валентин Карант
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