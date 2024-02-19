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10:15, 19 февраля 2024Наука и техника

Российские БПЛА применили против плавсредств ВСУ

МО России: беспилотники Zala применяются для уничтожения плавсредств ВСУ

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Российские разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Zala активно применяются для корректировки артиллерии в целях уничтожения плавсредств Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Днепре в Херсонской области. Об этом со ссылкой на Минобороны (МО) России сообщает ТАСС.

БПЛА используются подразделением беспилотной авиации Воздушно-десантных войск группировки войск «Днепр».

«После запуска разведывательный беспилотник преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки, приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения — лодка ВСУ с личным составом», — заявили в МО.

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Управлением БПЛА занимается оператор, который засек координаты цели и передал их на пункт управления артиллерией. По полученным данным отработал расчет гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу «ослепить глаза» российских войск — разведывательные дроны Zala и «Орлан».

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      Иван Потапов
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