Российские БПЛА применили против плавсредств ВСУ

МО России: беспилотники Zala применяются для уничтожения плавсредств ВСУ

Российские разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Zala активно применяются для корректировки артиллерии в целях уничтожения плавсредств Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Днепре в Херсонской области. Об этом со ссылкой на Минобороны (МО) России сообщает ТАСС.

БПЛА используются подразделением беспилотной авиации Воздушно-десантных войск группировки войск «Днепр».

«После запуска разведывательный беспилотник преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки, приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения — лодка ВСУ с личным составом», — заявили в МО.

Управлением БПЛА занимается оператор, который засек координаты цели и передал их на пункт управления артиллерией. По полученным данным отработал расчет гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу «ослепить глаза» российских войск — разведывательные дроны Zala и «Орлан».