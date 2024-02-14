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18:49, 14 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский поручил «ослепить глаза» армии России

Президент Украины Зеленский поручил «ослепить» разведывательные дроны России

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу «ослепить глаза» российских войск — разведывательные дроны Zala и «Орлан». Его слова приводит «Страна.ua».

Украинский лидер провел совещание с правительством, военными и ОПК. Зеленский подчеркнул, что у республики есть решение, которое позволит «ослепить» дроны армии России.

«Надо внедрять системный подход, от идентификации до эффективного применения РЭБ и средств поражения», — заявил он.

Ранее Зеленский сообщил, что военные рассказали ему об имеющихся в украинской армии проблемах с комплектацией подразделений, укреплением командных позиций и управлением. Глава государства заверил, что войска усилят дронами и РЭБ.

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