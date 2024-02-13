Зеленскому доложили о проблемах ВСУ

Зеленский: Сырский и Умеров были на фронте, доложили о проблемах ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый главком Вооруженных сил республики (ВСУ) Александр Сырский и министр обороны страны Рустем Умеров «объехали все горячие точки фронта» и доложили о ситуации на передовой. Об этом украинский лидер сообщил в вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

Зеленский отметил, что военные рассказали ему об имеющихся в украинской армии проблемах с комплектацией подразделений, укреплением командных позиций и управлением.

«Будет усиление дронами, РЭБ. Командные позиции будут тоже укреплены. Позже будет подробный доклад», — пообещал политик.

Ранее Сырский заявил, что ВСУ перешли от попыток провести наступательные операции на линии соприкосновения с российскими силами к обороне.