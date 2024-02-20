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06:38, 20 февраля 2024Бывший СССР

Российский разведчик рассказал о переходе ВСУ на оружие НАТО под Херсоном

Российский разведчик Заря: на херсонском направлении ВСУ перешли на оружие НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на херсонском направлении перешли на оружие стандарта НАТО. Об этом РИА Новости рассказал российский разведчик из группировки войск «Днепр» с позывным Заря.

По его словам, его подразделение попало под обстрел всего натовского оружия, за исключением автоматов. «Советского практически ничего не было. Артиллерия, минометы — все натовское», — сказал боец.

Заря предположил, что ВСУ организовали замену вооружений, поскольку советские запасы у Украины закончились.

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      Марина Совина
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