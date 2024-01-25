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07:07, 25 января 2024Мир

В США признали провал плана НАТО против России

Аналитик Следоба: армия России набралась опыта в противостоянии оружию НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Запад просчитался, подумав, что украинский конфликт ослабит Россию. Об этом рассказал американский аналитик в области геополитики Марк Следоба в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Он считает, что поставки оружия и обучение бойцов ВСУ со стороны стран НАТО «оказались бесполезными» для Украины.

«Российская армия превратилась сегодня в огромную грозную силу. У нее появилось столько боевого опыта, и большая его часть — в противостоянии натовскому оружию», — подчеркнул Следоба.

Аналитик заявил, что Россия прогрессирует «ошеломляющими темпами» как в сфере вооружений, так и в тактике.

Ранее полковник вооруженных сил Австрии Маркус Райснер заявил, что российская армия планомерно продвигается вперед по всей линии фронта на Украине. По его словам, РФ оказывает на Украину колоссальное давление по всей линии соприкосновения. Вооруженные силы России заставляют Вооруженные силы Украины использовать все свои оставшиеся резервы.

Помимо этого, в Польше ранее заявили, что за последние месяцы Вооруженные силы Украины и их западные союзники допустили ряд просчетов, которые привели к отсутствию успехов на передовой.

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      Марина Совина
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