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11:22, 20 февраля 2024Силовые структуры

Российский школьник случайно ударил складным ножом друга на уроке

В Ленобласти восьмиклассник случайно ударил ножом друга на уроке

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ленинградской области восьмиклассник ударил складным ножом одноклассника на уроке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

14-летний ученик пришел в школу с ножом-брелком и показывал его друзьям. Он решил продемонстрировать трюк, однако случайно вонзил острие ножа в грудь товарища.

Потерпевшего увезли в больницу с проникающим ранением. Школьника с ножом опросили полицейские и отпустили. Материалы отправлены следователям.

Ранее следователи Ижевска возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего школьника, который нанес три ножевых ранения однокласснику.

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      Екатерина Кашурникова
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