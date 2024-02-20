Российский школьник случайно ударил складным ножом друга на уроке

В Ленобласти восьмиклассник случайно ударил ножом друга на уроке

В Ленинградской области восьмиклассник ударил складным ножом одноклассника на уроке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

14-летний ученик пришел в школу с ножом-брелком и показывал его друзьям. Он решил продемонстрировать трюк, однако случайно вонзил острие ножа в грудь товарища.

Потерпевшего увезли в больницу с проникающим ранением. Школьника с ножом опросили полицейские и отпустили. Материалы отправлены следователям.

Ранее следователи Ижевска возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего школьника, который нанес три ножевых ранения однокласснику.