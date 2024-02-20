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Российский школьник случайно ударил складным ножом друга на уроке
В Ленобласти восьмиклассник случайно ударил ножом друга на уроке
В Ленинградской области восьмиклассник ударил складным ножом одноклассника на уроке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
14-летний ученик пришел в школу с ножом-брелком и показывал его друзьям. Он решил продемонстрировать трюк, однако случайно вонзил острие ножа в грудь товарища.
Потерпевшего увезли в больницу с проникающим ранением. Школьника с ножом опросили полицейские и отпустили. Материалы отправлены следователям.
Ранее следователи Ижевска возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего школьника, который нанес три ножевых ранения однокласснику.