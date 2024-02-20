Россию обвинили в битье окон авто главы МВД Эстонии

Прокуратура Эстонии обвинила Россию в порче авто главы МВД

Государственная прокуратура Эстонии обвинила российские спецслужбы в битье окон машин главы МВД республики Лаури Ляэнеметса и главного редактора портала Delfi на русском языке Андрея Шумакова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Полиция безопасности Эстония выявила подозреваемых в порче легковых автомобилей министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и журналиста портала Delfi Андрея Шумакова. Всего в рамках расследования уголовного дела были задержаны 10 человек, которые подозреваются в совершении действий по поручению российских спецслужб», — говорится в сообщении ведомства.

Как утверждают в эстонских правоохранительных органах, российские спецслужбы координировали гибридную операцию против безопасности Эстонской Республики.

В декабре 2023 года неизвестные злоумышленники разбили стекла личного автомобиля министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса. Из автомобиля ничего не забрали, другие машины на улице были нетронуты.