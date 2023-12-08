Глава МВД Эстонии стал жертвой злоумышленников

Злоумышленники разбили окна личного автомобиля главы МВД Эстонии

Неизвестные злоумышленники разбили стекла личного автомобиля министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса. Об этом рассказал советник министра Воотеле Пяй, сообщает Postimees.

По словам советника, утром 8 декабря сожительница Ляэнеметса отправилась на работу и обнаружила, что окна машины разбиты. Сам министр автомобилем в настоящее время не пользуется.

Пяй отметил, что злоумышленники ничего не забрали из автомобиля, и это единственная машина на улице, которая подверглась акту вандализма. По его мнению, это дает повод говорить о целенаправленном действии в адрес Ляэнеметса.

Советник рассказал, что из-за инцидента министр и его сожительница отменили все утренние встречи. Полиция проводит проверку обстоятельств случившегося.

Ранее Ляэнеметс рассказал, в каком случае может быть закрыта граница с Россией. По его словам, Россия якобы может направить миграционный поток на эстонскую границу.