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13:57, 8 декабря 2023Бывший СССР

Глава МВД Эстонии стал жертвой злоумышленников

Злоумышленники разбили окна личного автомобиля главы МВД Эстонии
Лаури Ляэнеметс

Лаури Ляэнеметс. Кадр: Sotsiaaldemokraatlik Erakond / YouTube

Неизвестные злоумышленники разбили стекла личного автомобиля министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса. Об этом рассказал советник министра Воотеле Пяй, сообщает Postimees.

По словам советника, утром 8 декабря сожительница Ляэнеметса отправилась на работу и обнаружила, что окна машины разбиты. Сам министр автомобилем в настоящее время не пользуется.

Пяй отметил, что злоумышленники ничего не забрали из автомобиля, и это единственная машина на улице, которая подверглась акту вандализма. По его мнению, это дает повод говорить о целенаправленном действии в адрес Ляэнеметса.

Советник рассказал, что из-за инцидента министр и его сожительница отменили все утренние встречи. Полиция проводит проверку обстоятельств случившегося.

Ранее Ляэнеметс рассказал, в каком случае может быть закрыта граница с Россией. По его словам, Россия якобы может направить миграционный поток на эстонскую границу.

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      Юрий Леонов
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