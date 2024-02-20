Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская рассказала об удалении неудачной татуировки. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя звезда снялась в салоне, сидя на кресле в водолазке с закатанными рукавами. Она положила на кушетку правую руку с нанесенным синими чернилами узором на плече.

Знаменитость отметила, что посещает студию раз в три месяца. «Сегодня у меня пятый сеанс по сведению неудачной татуировки. Обещали убрать в ноль за 12 сеансов», — указала артистка.

Ранее Самбурская пожаловалась на дешевый и грязный подарок от фанатки. Она заявила, что однажды получила от девушки поношенную сумку за 12 тысяч рублей в полиэтиленовом пакете.