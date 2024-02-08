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19:14, 8 февраля 2024Ценности

Самбурская пожаловалась на дешевый и грязный подарок от фанатки

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) на дешевый и грязный подарок от фанатки.

36-летняя знаменитость решила ответить на вопросы своих поклонников. «А бывало ли такое, что подписчики дарили вам подарки? Какой самый запоминающийся?» — поинтересовался один из них.

Самбурская рассказала, что однажды получила от девушки поношенный аксессуар в полиэтиленовом пакете. Звезда уточнила, что его стоимость составляла 12 тысяч рублей.

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«Приходит человек, смотрит на тебя и дарит тебе грязную, паленую, потрепанную сумку типа от Chanel! Я офигела от такой наглости! Например, я узнаю, что в Москву приезжает [итальянская модель] Моника Беллуччи, я пойду в свой гардероб, приду на встречу и скажу: "Моника, я поносила, а теперь твоя очередь"», — возмутилась звезда.

Ранее в феврале Самбурская снялась обнаженной в ванне, окружив себя желтыми резиновыми утками.

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      Екатерина Ештокина
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