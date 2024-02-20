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07:34, 21 февраля 2024Экономика

В ЕС придумали способ повлиять на сотрудничающие с Россией европейские компании

Член ЕП Белька призвал облагать налогом сотрудничающие с РФ европейские компании
СюжетСанкции против России:
Марек Белька

Марек Белька. Фото: Radek Pietruszka / Globallookpress.com

Член Европарламента (ЕП) от Польши Марек Белька придумал способ повлиять на действия продолжающих сотрудничество с Россией европейских компаний. В своем обращении к Еврокомиссии (ЕК) евродепутат призвал облагать такие предприятия дополнительным налогом. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма.

Член ЕП напомнил, что действия России на Украине побудили ЕС принять единый подход и согласовать множество пакетов санкций против Москвы. Более того, как подчеркнул Белька, многие компании ЕС покинули Россию, чтобы не платить в стране налоги и таким образом не поддерживать ее.

«Несмотря на это, многие компании, в том числе крупные транснациональные, остались в России. Они не только подрывают усилия государств-членов и граждан ЕС по отрешению России от западных фондов, они даже ставят под угрозу нашу работу, потому что они ведут бизнес и платят налоги в России», — пояснил автор обращения, заметив, что сотрудничающие с Россией европейские транснациональные корпорации «продлевают войну».

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В этом контексте Белька упомянул предложение комиссара ЕС по окружающей среде Виргиниюса Синкявичюса, который ранее интересовался, почему в Европе не говорят о налогообложении остающихся в России компаний.

В связи с этим он обратился к ЕК с вопросом о том, рассматривает ли она введение дополнительного налога для борьбы с «безответственным и ориентированным в основном на получение прибыли поведением европейских транснациональных корпораций».

«Какие шаги может предпринять Еврокомиссия в отношении транснациональных корпораций ЕС, ведущих бизнес в России, чтобы гарантировать, что они покинут Россию?» — спросил европарламентарий.

Ранее в ЕС призвали ввести «военный налог» на всю торговлю с Россией. Автором инициативы стал член Европарламента от Литвы Юозас Олекас. «Так как полное эмбарго на торговлю с Россией по-прежнему маловероятно, любые товары и услуги, купленные в России или проданные ей, могут облагаться налогом. Деньги, вырученные от этого налога, могли бы пойти на восстановление Украины. Налог можно было бы постепенно повышать, чтобы побудить западные компании самостоятельно сокращать или прекращать торговлю с Россией», — писал он в своем обращении к ЕК.

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      Кирилл Садовский
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