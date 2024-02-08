Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
04:44, 8 февраля 2024Экономика

В ЕС призвали ввести «военный налог» на всю торговлю с Россией

Евродепутат Олекас призвал ввести «военный налог» на всю торговлю с Россией
Юозас Олекас

Юозас Олекас. Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Член Европарламента (ЕП) от Литвы Юозас Олекас призвал ввести «военный налог» на все оставшиеся сферы торговли Евросоюза (ЕС) с Россией. Соответствующее предложение евродепутат озвучил в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

Олекас напомнил, что после начала российско-украинского конфликта ЕС принял ряд санкций в отношении Москвы. По его словам, несмотря на то, что многие европейские компании покинули Россию и разорвали с ней экономические связи, между Москвой и ЕС по-прежнему существует значительный объем торговли. По информации депутата, торговля Москвы с ЕС и странами G7 ежегодно пополняет российский бюджет на 200 миллиардов долларов.

«Так как полное эмбарго на торговлю с Россией по-прежнему маловероятно, любые товары и услуги, купленные в России или проданные ей, могут облагаться налогом. Деньги, вырученные от этого налога, могли бы пойти на восстановление Украины. Налог можно было бы постепенно повышать, чтобы побудить западные компании самостоятельно сокращать или прекращать торговлю с Россией», — говорится в обращении члена ЕП.

В связи с этим он спрашивает у ЕК о возможности внедрения подобного механизма. «Что думает Еврокомиссия о возможности введения "военного налога" на оставшуюся торговлю с Россией?» — спросил Олекас.

Материалы по теме:
Германия подтвердила, что конфискует у россиян вещи на границе. Какие еще страны будут отнимать товары у граждан России?
Германия подтвердила, что конфискует у россиян вещи на границе. Какие еще страны будут отнимать товары у граждан России?
13 сентября 2023
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022

Ранее в ЕС начали обсуждать 13-й пакет антироссийских санкций. В новый пакет ограничений могут войти персональные санкции, дополнительные торговые ограничения и меры по борьбе с обходом рестрикций как через третьи страны, так и через компании внутри ЕС. Ожидается, что его примут 24 февраля, в годовщину начала спецоперации на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      Журналиста Такера Карлсона заметили в аэропорту Шереметьево

      Звезда «Игры престолов» снялась в прозрачном платье для журнала

      В России выпустят комплекты для самостоятельной сборки дронов

      В ЕС призвали ввести «военный налог» на всю торговлю с Россией

      Байден указал на важность США для всего мира

      Австрия отказала Украине в экстрадиции экс-главы Нацбанка Украины

      Карлсон объявил дату и время выхода интервью с Путиным

      Звезда порно попала в больницу в критическом состоянии

      Россиянин на лету поймал выкинутую с пятого этажа годовалую девочку

      США выдали россиянина России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше