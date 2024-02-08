В ЕС призвали ввести «военный налог» на всю торговлю с Россией

Евродепутат Олекас призвал ввести «военный налог» на всю торговлю с Россией

Член Европарламента (ЕП) от Литвы Юозас Олекас призвал ввести «военный налог» на все оставшиеся сферы торговли Евросоюза (ЕС) с Россией. Соответствующее предложение евродепутат озвучил в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

Олекас напомнил, что после начала российско-украинского конфликта ЕС принял ряд санкций в отношении Москвы. По его словам, несмотря на то, что многие европейские компании покинули Россию и разорвали с ней экономические связи, между Москвой и ЕС по-прежнему существует значительный объем торговли. По информации депутата, торговля Москвы с ЕС и странами G7 ежегодно пополняет российский бюджет на 200 миллиардов долларов.

«Так как полное эмбарго на торговлю с Россией по-прежнему маловероятно, любые товары и услуги, купленные в России или проданные ей, могут облагаться налогом. Деньги, вырученные от этого налога, могли бы пойти на восстановление Украины. Налог можно было бы постепенно повышать, чтобы побудить западные компании самостоятельно сокращать или прекращать торговлю с Россией», — говорится в обращении члена ЕП.

В связи с этим он спрашивает у ЕК о возможности внедрения подобного механизма. «Что думает Еврокомиссия о возможности введения "военного налога" на оставшуюся торговлю с Россией?» — спросил Олекас.

Ранее в ЕС начали обсуждать 13-й пакет антироссийских санкций. В новый пакет ограничений могут войти персональные санкции, дополнительные торговые ограничения и меры по борьбе с обходом рестрикций как через третьи страны, так и через компании внутри ЕС. Ожидается, что его примут 24 февраля, в годовщину начала спецоперации на Украине.