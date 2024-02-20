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13:51, 20 февраля 2024Интернет и СМИ

Телеведущая случайно выдала семейный секрет в прямом эфире и рассмешила зрителей

Телеведущая Квамер выдала секрет о вечеринке для племянницы в прямом эфире

Кадр: @BBCNWT

Ведущая британского канала «Би-би-си» Кавсер Квамер случайно выдала семейный секрет в прямом эфире. Фрагмент с ее оплошностью был опубликован в официальном аккаунте телеканала в соцсети X (бывшая Twitter).

В ролике соведущая Аннабель Тиффин спросила у Квамер, какие у нее планы на выходные. «Вечеринка-сюрприз по случаю дня рождения моей племянницы», — ответила она собеседнице. «Это очень мило. Но ведь это перестанет быть сюрпризом, если она нас смотрит?» — поинтересовалась Тиффин. «Боже мой, я испортила сюрприз», — сказала Квамер. После этого обе ведущие рассмеялись.

Фрагмент эфира вызвал бурные обсуждения в сети: многих пользователей позабавило случившееся. «Это было очень смешно», — написал комментатор Jim Toms. «Нам нужно знать, как прошла вечеринка! Я уже сто лет так не смеялся», — заявил Gary. «Смотрели этот эфир прошлым вечером. Он нас развеселил», — оставил комментарий зритель под ником Fluffé.

Позднее Квамер в своем аккаунте в X сообщила, что торжество прошло хорошо. Она уточнила, что ее племянница не узнала о предстоящей вечеринке.

Ранее ведущий австралийского телевизионного шоу The Project, популярный комик Рав МакМанус упал со стула в прямом эфире. Произошедшее рассмешило его коллег.

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      Олег Давыдов
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