Серб попытался сбыть в России четверть тонны кокаина и попал в колонию

Суд в Петербурге дал 7 лет колонии сербу за попытку сбыта 250 кг кокаина

Суд в Санкт-Петербурге признал гражданина Сербии Зорана Петровича виновным в покушении на сбыт 250 килограммов наркотиков и приговорил его к семи годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

В отношении серба было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 по части 5 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ. По решению суда он попадет в колонию строгого режима.

Следствием установлено, что Петрович не позднее 2 июля 2023 года, следуя инструкциям соучастников, пытался незаконно получить 250 брикетов с кокаином, общим весом в четверть тонны. Он был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов, которые заранее заменили наркотик на муляжи.

Ранее две женщины привезли по заданию рецидивиста один килограмм кокаина из Венесуэлы в Россию и попались сотрудникам таможни.