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23:28, 7 февраля 2024Силовые структуры

В Москве арестовали наркокурьеров за килограмм кокаина в бутылке Bandera

В Москве арестовали наркокурьеров за килограмм жидкого кокаина в бутылке Bandera

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Солнцевский суд Москвы отправил в СИЗО двух женщин-наркокурьеров и организатора контрабанды партии кокаина из Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.

Злоумышленники были задержаны в аэропорту Внуково. У них обнаружили бутылку с растворенным наркотиком, которую они пытались пронести через «зеленый коридор».

Издание Baza выяснило, что запрещенный груз контрабандисты перевозили в багаже. Во время досмотра таможенники увидели бутылку с надписью Bandera с содержимым коричневого цвета. Экспертиза подтвердила, что в ней была жидкость с килограммом растворенного кокаина.

24 января сообщалось, что следователь ФСБ предъявил обвинение в покушении на контрабанду 673 килограммов кокаина бывшей студентке медицинского колледжа из Воронежа. 21-летняя девушка выразила раскаяние и стала сотрудничать со следствием. Партия изъятого наркотика оценивается на черном рынке в сумму от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей.

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      Марина Совина
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