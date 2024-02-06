Россиянки привезли кокаин из Венесуэлы по заданию рецидивиста и попались

В Москве задержали 2 женщин за контрабанду 1 кг кокаина по заданию рецидивиста

Двух женщин, которые пытались пронести один килограмм привезенного из Венесуэлы кокаина мимо сотрудников таможни в аэропорту Внуково, задержали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, злоумышленницы прилетели из Каракаса в Москву в субботу, 3 февраля. Во время следования через «зеленый коридор» их остановили таможенники и попросили открыть сумки. Внутри они обнаружили стеклянную бутылку с вязкой жидкостью, в составе которой был один килограмм кокаина. Женщин задержали.

Во время допроса они рассказали, что привезли запрещенное вещество по заданию 35-летнего рецидивиста, который ранее уже был судим за сбыт наркотических средств. В отношении всех троих возбуждены уголовные дела о контрабанде наркотиков. Виновным по этому основанию грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее ФСБ предъявила обвинение в покушении на контрабанду 673 килограммов кокаина бывшей студентке медицинского колледжа из Воронежа. По данным следствия, она вместе с сообщником планировала переправить запрещенное вещество через Москву в Европу.