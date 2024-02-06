Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:29, 6 февраля 2024Силовые структуры

Россиянки привезли кокаин из Венесуэлы по заданию рецидивиста и попались

В Москве задержали 2 женщин за контрабанду 1 кг кокаина по заданию рецидивиста

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Двух женщин, которые пытались пронести один килограмм привезенного из Венесуэлы кокаина мимо сотрудников таможни в аэропорту Внуково, задержали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, злоумышленницы прилетели из Каракаса в Москву в субботу, 3 февраля. Во время следования через «зеленый коридор» их остановили таможенники и попросили открыть сумки. Внутри они обнаружили стеклянную бутылку с вязкой жидкостью, в составе которой был один килограмм кокаина. Женщин задержали.

Во время допроса они рассказали, что привезли запрещенное вещество по заданию 35-летнего рецидивиста, который ранее уже был судим за сбыт наркотических средств. В отношении всех троих возбуждены уголовные дела о контрабанде наркотиков. Виновным по этому основанию грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее ФСБ предъявила обвинение в покушении на контрабанду 673 килограммов кокаина бывшей студентке медицинского колледжа из Воронежа. По данным следствия, она вместе с сообщником планировала переправить запрещенное вещество через Москву в Европу.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ЛНР нашли доказательства вырубки Киевом лесов в Донбассе. Что Украина пыталась этим скрыть?

      Крыши двух зданий унесло ветром в российском городе

      Отстыковку миссии Axiom Space перенесли на неопределенный срок

      Дженнифер Лопес вырвала волосы во время выступления на сцене

      Россиянам придется платить больше налогов за недвижимость

      Дмитрия Быкова оштрафовали за участие в нежелательной организации

      Женщина обокрала мать из-за недостатка любви

      Названы самые частые причины пожара в домах россиян

      Канадским хоккеистам запретили играть за сборную из-за обвинений в насилии

      Посол оценила возможность запуска прямых авиарейсов между Москвой и Бали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше