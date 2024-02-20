Шольц рассказал о последствиях конфликта на Украине для Германии

Шольц: конфликт на Украине сильно ударил по Германии, страна не была готова

Последствия конфликта на Украине сильно ударили по Германии, страна не была к этому готова. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает ТАСС.

Шольц выступил с заявлением на конференции Федерального объединения работодателей Германии. Он подчеркнул, что страна была не готова к экономическим последствиям конфликта на Украине.

«Последствия [конфликта на Украине] сильно ударили по нам здесь, в Германии, поскольку мы были плохо подготовлены», — заявил канцлер ФРГ. Он добавил, что правительство страны быстро приняло необходимые меры для исправления ситуации, в частности начало постройку терминалов для сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее Шольц заявил, что Германия должна предоставлять Киеву помощь, несмотря на финансовые последствия для страны. «Я вам говорю совершенно точно — да. Даже если мы, естественно, испытываем финансовые последствия», — подчеркнул политик.