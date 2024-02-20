Bloomberg: Швеция отправит Киеву пакет военной помощи на 680 миллионов долларов

Швеция отправит Украине дополнительную военную помощь в размере 7,1 миллиарда крон (680 миллионов долларов). Об этом заявил министр обороны Пол Юнсон, сообщает Bloomberg.

По словам министра, этот пакет помощи станет самым крупным из всех, что Стокгольм уже направлял на Украину. В него войдет широкий спектр вооружений, включая 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и гранатометы.

Кроме того, на выделенные средства Киев сможет профинансировать будущие закупки боевых машин для Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что население Швеции боится войны с Россией после заявлений местных политиков. Уточняется, что призыв министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина быть готовыми к нападению России вызвал обеспокоенность среди местных жителей.