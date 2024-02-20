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19:08, 20 февраля 2024Силовые структуры

Силовики задержали 11 мигрантов при попытке незаконно пересечь границу с ЕС

ФСБ: суды в Ленобласти арестовали 11 мигрантов за попытки пересечь границу с ЕС

Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости

Пограничники Ленинградской области пресекли три попытки незаконного пересечения иностранными мигрантами границ России с двумя странами Европейского союза (ЕС) — Эстонией и Финляндией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, силовиками задержаны 11 человек, в отношении них возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 по части 3 статьи 322 УК РФ («Покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору»). В настоящее время все фигуранты арестованы по решениям судов Кингисеппского и Выборгского районов.

Ранее Кировский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении 12 граждан Афганистана и их сообщника за попытку незаконно попасть в Европу с помощью взятки пограничнику.

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