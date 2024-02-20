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11:29, 20 февраля 2024Силовые структуры

Силовики задержали руководство Всероссийского общества глухих

Полиция задержала руководство Всероссийского общества глухих
Станислав Иванов

Станислав Иванов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Полиция задержала руководство Всероссийского общества глухих (ВОГ). Об этом сообщили в самой организации.

Среди задержанных глава ВОГ Станислав Иванов, первый вице-президент Евгений Безруков, вице-президент, член Центрального аппарата (ЦП) ВОГ, председатель Татарского регионального отделения Венера Гаулстон, член ЦП ВОГ, помощник президента, председатель Новосибирского регионального отделени Михаил Брагин, бывший вице-президент Вадим Иванченко
и другие бывшие руководители отделов и сотрудники Аппарата Всероссийского общества глухих.

В обществе не раскрыли причину задержания. При этом там отметили, что организация работает в штатном режиме.

22 марта 2023 года Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего президента ВОГ Валерия Рухледева за растрату более 50 миллионов рублей. Также сроки получили бывший начальник правового отдела ВОГ Евгений Новосельцев и экс-начальник управления финансов ВОГ Наталья Зембатова. С них взыскали в пользу организации компенсацию 569 миллионов рублей.

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