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21:04, 20 февраля 2024Мир

Сотрудников Госдепа призвали отказаться от слов «мама» и «папа»

NYP: Сотрудников Госдепа призвали использовать гендерно-нейтральные термины

Фото: Florion Goga / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен во внутренней записке призвал своих сотрудников использовать гендерно-нейтральные термины, а также отказаться от слов «мама» и «папа». Об этом пишет американская газета The New York Post (NYP).

Как указал в записке Блинкен, гендер человека является социальным конструктом и не всегда совпадает с определенным при рождении полом, поэтому использование гендерно-нейтральных формулировок позволит «продемонстрировать уважение и избежать недоразумений».

«Это личное решение, которое следует уважать», — написал глава американской внешнеполитической службы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на него произвели неизгладимое и негативное впечатление гендерно-нейтральные туалеты, которые он наблюдал в Швеции.

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      Глеб Бажуткин
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